Месси, Суарес и Обамейянг — самые дорогие игроки вторника в Лиге чемпионов

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги чемпионов за 14 февраля, в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки турнира — Лионель Месси ($ 13 100), Луис Суарес ($ 12 600) и Пьер-Эмерик Обамейянг ($ 11 800).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton