«Бенфика» — «Боруссия» Д: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Боруссия» Д. Встреча состоится 14 февраля, начало — в 22:45 мск.
«Бенфика»: Эдерсон; Семеду, Луизао, Линделоф, Элизеу; Фейса, Пицци, Сальвио, Каррильо; Жонас, Митроглу.
Не сыграют: Живкович (дисквалификация), Лисандро Лопес (колено)
Под вопросом: Жонас (спина)
«Висят» на карточке: Пицци, Андреас Самарис.
«Боруссия»: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер; Вайгль, Кастро, Геррейро, Дембеле, Ройс; Обамейянг.
Не сыграют: Гетце (мышца), Бендер (голеностоп)
Под вопросом: Роде (пах)
«Висит» на карточке: Геррейро.
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