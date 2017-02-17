Габриэл Жезус может пропустить 2-3 месяца из-за травмы

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0). Форвард появился на поле с первых минут, однако на 15-й минуте был заменён в связи с полученным повреждением.
19-летний бразильский футболист получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя примерно на два или три месяца.
В четырёх матчах текущего сезона английской Премьер-лиги Жезус забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.