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175 лет назад 2016
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Габриэл Жезус может пропустить 2-3 месяца из-за травмы

17 февраля 2017, пятница. 15:30. Фэнтези
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил травму в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:0). Форвард появился на поле с первых минут, однако на 15-й минуте был заменён в связи с полученным повреждением.

19-летний бразильский футболист получил перелом плюсневой кости и выбыл из строя примерно на два или три месяца.

В четырёх матчах текущего сезона английской Премьер-лиги Жезус забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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