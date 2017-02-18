Флоренци перенёс операцию на колене, на восстановление понадобится пять месяцев

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци перенёс операцию в связи с очередным разрывом передней крестообразной связки левого колена.
Как сообщается на официальном сайте римского клуба, период восстановления 25-летнего игрока оценивается в пять месяцев. Таким образом, сезон для Флоренци закончен.
У Флоренци, который только недавно восстановился после полученного в октябре 2017 года разрыва крестообразных связок колена, произошёл рецидив.
Не рекомендуем брать этого игрока в турнирах по дейли фэнтези в ближайшее время.