Агуэро, Де Брёйне и Сильва — самые дорогие игроки в Лиге чемпионов 21 февраля

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги чемпионов за 21 февраля, в которых будет разыграно не менее 40 тыс.
Самые дорогие игроки — Серхио Агуэро ($ 12 000), Кевин Де Брёйне ($ 11 900) и Давид Сильва ($ 11 300).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50/50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton