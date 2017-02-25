Жером Боатенг готов помочь «Баварии» в матче с «Гамбургом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти сможет рассчитывать на защитника команды Жерома Боатенга в предстоящем матче 22-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом». Футболист на последней тренировке работал в общей группе и не чувствовал дискомфорта, сообщает интернет-издание Sport1.
Боатенг 20 декабря подвергся хирургическому вмешательству: ему была прооперирована связка мышц груди. Ранее сообщалось, что он может выбыть из строя до марта. В чемпионате Германии Боатенг принял участие в 7 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.
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