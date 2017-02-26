Бэйл стоит дороже Месси, но дешевле Роналду в фэнтези по чемпионату Испании

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Примеры за 16 февраля, в которых будет разыграно 25 тыс.
Самые дорогие игроки — Криштиану Роналду ($ 13 500), Гарет Бэйл ($ 13 100) и Лионель Месси ($ 13 000).
Наибольший призовой фонд — 3800 — будет разыгран в турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton