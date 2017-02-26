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Годин может помочь «Атлетико» в матче с «Барселоной»

26 февраля 2017, воскресенье. 15:30. Фэнтези
Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Однако футболист сборной Уругвая ещё не получил разрешения врачей столичного клуба на участие в ближайшем матче 24-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

У Година было диагностировано повреждение приводящей мышцы, которое он получил в ответном матче полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (1:1). В национальном первенстве подопечные Диего Симеоне встретятся с каталонской командой 26 февраля на своём поле.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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