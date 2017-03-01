Саншеш пропустит матч «Бавария» — «Шальке», участие Алабы под вопросом

Защитник «Баварии» Давид Алаба может не сыграть в четвертьфинальном матче Кубка Германии с «Шальке-04». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти.
«У Алабы небольшие проблемы. Позже мы решим, сыграет он против «Шальке» или нет», — сказал Анчелотти.
Ранее пресс-служба «Баварии» сообщила, что матч пропустит португальский полузащитник Ренату Саншеш, который простудился.
Матч «Бавария» — «Шальке» состоится 1 марта. Начало – 22:45 мск.
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