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Роналду пропустит матч с «Эйбаром»

4 марта 2017, суббота. 14:00. Фэнтези
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (4 марта). Португалец сегодня пропустил утреннюю тренировку мадридской команды, и главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан решил не включать его в заявку на предстоящую встречу, информирует испанский интернет-портал AS.

Кроме того, матч с «Эйбаром» пропустят дисквалифицированные полузащитник Гарет Бэйл и форвард Альваро Мората, а также травмированные защитники Фабиу Коэнтрау и Рафаэль Варан.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
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