Нойер может пропустить ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Арсеналом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может не сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», который состоится 7 марта. 101 Great Goals сообщает, что у Нойера возникли проблемы с икроножной мышцей.
Накануне «Бавария» провела тренировку, однако 30-летний голкипер работал по индивидуальной программе на песке. Если Нойер будет вынужден пропустить матч, то его место, вероятнее всего, займёт Свен Ульрайх.
Первая встреча между «Баварией» и «Арсеналом» завершилась в пользу мюнхенцев – 5:1. Ответный матч начнётся в 22:45 мск.
Рекомендуем учесть эту информацию на турнирах по дейли фэнтези.