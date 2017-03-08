«Барселона» — «ПСЖ»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ». Встреча состоится 8 марта, начало — в 22:45 мск.
«Барселона»: тер Штеген; Пике, Маскерано, Юмтити; Серхи Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста; Месси, Суарес, Неймар.
Не сыграют: Алейкс Видаль (голеностоп), Матье (голеностоп).
«ПСЖ»: Трапп; Курзава, Тьяго Силва, Маркиньос, Менье; Матюиди, Рабьо, Верратти; Ди Мария; Кавани, Лукас.
Под вопросом: Мотта (икроножная мышца), Ди Мария (мышца).
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