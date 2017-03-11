«Дженоа» — «Сампдория»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на матч 28-го тура Серии А, генуэзское дерби «Дженоа» — «Сампдория». Встреча состоится 11 марта, начало — в 22:45 мск.: Ламанна; Муньос, Бурдиссо, Иццо; Лазович, Нтшан, Катальди, Хильемарк, Лашальт; Пинилья, Симеоне.: Перин, Велозу, Джентилетти.: Вивиано; Сала, Сильвестре, Шкриньяр, Реджини; Баррето, Прает, Торрейра, Фернандеш; Мурьель, Квальярелла.: нет.Рекомендуем учесть эту информацию при комплектовании команды в