Руни пропустит ответный матч с «Ростовом», участие Марсьяля маловероятно

Нападающий Антони Марсьяль, скорее всего, не поможет «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 16 марта. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Португалец также отметил, что игру пропустит форвард Уэйн Руни, который пока не восстановился после травмы.
«Очень сомневаюсь, что Марсьяль выйдет завтра. Руни тоже ещё травмирован», — сказал Моуринью.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ростов». Начало – 23:05 мск.
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