Испания — Израиль: в группе атаки хозяев сыграют Сильва, Коста и Витоло

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на матч квалификации ЧМ-2018 Испания — Израиль. Версия испанских СМИ.
Испания (ориентировочный состав): Де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Алькантара, Сильва, Диего Коста, Витоло.
Израиль (ориентировочный состав): Харуш, Даса, Цедак, Тиби, Гершон, Натхо, Коэн, Бен-Хаим, Эйнбиндер, Сахар, Захави.
Рекомендуем учесть эту информацию при формировании команды в ночных турнирах по дейли фэнтези.
Наибольший призовой фонд (3800) будет разыгран на турнире формата «1 на 1» для менеджеров со статусом «золото».
Кроме того, вы можете участвовать в бесплатном конкурсе и выиграть реальные призы.