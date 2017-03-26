Азербайджан — Германия: Озил рискует пропустить встречу, Гомес выйдет в основе

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв в преддверии гостевого матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Азербайджана сообщил, что под вопросом находится участие в этой встрече хавбека, а форвардвыйдет в атаке команды с первых минут.«Сборная Азербайджана в последние годы прогрессировала. Однако наша задача предельно ясна: хотим пройти квалификацию чемпионата мира, не потеряв ни единого очка. Все игроки подходят к матчу готовыми, есть только сомнения по Месуту Озилу. Дождёмся последней тренировки перед игрой, после чего примем решение относительно его возможного участия в матче. Тогда же определимся и с тем, кто сыграет в воротах. В центре обороны сыграют Бенедикт Хёведес и Матс Хуммельс, а в атаке — Марио Гомес. С капитанской повязкой команду выведет на поле Сами Хедира», — цитирует Лёва пресс-служба немецкой команды.«Мы должны быть предельно сконцентрированными и отнестись к матчу с полной серьёзностью. Мы приехали, чтобы добиться положительного результата», — сказал Хедира.Встреча Азербайджан — Германия пройдёт на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку 26 марта.