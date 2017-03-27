Де Брёйне покинул расположение сборной Бельгии и не сыграет с Россией

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, который пропустил матч отборочного цикла ЧМ-2018 со сборной Греции (1:1) из-за проблем с пахом, покинул расположение национальной команды, информирует Sky Sports.
Де Брёйне в ближайшие часы вернётся в расположение «Манчестер Сити», где и продолжит лечение. 2 апреля «Сити» на выезде сыграет с «Арсеналом» в АПЛ, и врачи «горожан» надеются, что полузащитник сможет помочь своей команде.
Таким образом, Де Брёйне пропустит матч со сборной России (28 марта).
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