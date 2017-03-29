Туран может пропустить матч с «Гранадой» из-за травмы паха

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не смог помочь сборной Турции в товарищеском матче с Молдавией из-за травмы. Об этом говорится на официальном сайте турецкой федерации футбола.
В ходе обследования врачи диагностировали у хавбека проблемы с пахом. Было принято решение не рисковать и дать Турану отдохнуть. В отсутствие своего лидера Турция обыграла Молдавию (3:1).
Сможет ли Туран помочь «Барселоне» в матче 29-го тура испанской Ла Лиги с «Гранадой», пока не известно.
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