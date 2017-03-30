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«Тоттенхэм» подтвердил, что Ламела перенесёт операцию и пропустит остаток сезона

30 марта 2017, четверг. 17:30. Фэнтези
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела вернётся на поле только в следующем сезоне. Официальный «твиттер» лондонского клуба подтвердил, что аргентинскому игроку в субботу будет сделана операция на бедре.

Таким образом, 25-летний Ламела пропустит остаток нынешнего сезона. Полузащитник из-за травмы бедра не выходил на поле с октября прошлого года.

В нынешнем сезоне Ламела провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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Источник: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм Хотспур" Сообщить об ошибке
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