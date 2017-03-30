Форвард «Ювентуса» Пьяца выбыл из строя до конца сезона

Нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марко Пьяца выбыл из строя до конца сезона. Об этом говорится на официальном сайте хорватского футбольного союза.
Нападающий получил травму на 65-й минуте товарищеского матча с Эстонией (0:3) и покинул поле на носилках. В ходе магнитно-резонансной томографии врачи диагностировали у 21-летнего Пьяцы повреждение крестообразных связок колена.
В ближайшее время хорватский футболист будет прооперирован, после чего Марко Пьяцу ждёт длительное восстановление. Когда форвард сможет вернуться на поле, не сообщается.
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