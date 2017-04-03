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Смолов может помочь «Краснодару» в матче с «Ростовом»

3 апреля 2017, понедельник. 11:15. Фэнтези
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов восстановился от повреждения мышц задней поверхности бедра и приступил к полноценным тренировкам в общей группе. Травма, полученная в матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:2), помешала лучшему бомбардиру краснодарцев помочь команде в играх национального чемпионата и Лиги Европы, а также в двух контрольных матчах сборной России — с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

Судя по всему, 27-летний форвард сможет помочь своей команде уже в ближайшей игре «Краснодара» в РФПЛ против «Ростова». Отметим, что, по данным авторитетного статистического интернет-портала Transfermarkt.com, 27-летний нападающий забил 31 гол в последнем 31 официальном матче за «Краснодар», считая игры в чемпионате и Кубке страны, а также в Лиге Европы.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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