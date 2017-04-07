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Руни может не сыграть против «Сандерленда»

7 апреля 2017, пятница. 17:30. Фэнтези
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, скорее всего, не поможет своей команде в матче 32-го тура АПЛ с «Сандерлендом». Руни вышел на замену в матче 30-го тура с «Вест Бромвич Альбион» (0:0), но пропустил вчерашнюю встречу с «Эвертоном» (1:1). Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сомневается, что Руни успеет восстановиться.

«У Руни повреждены обе лодыжки, так что я не знаю, сыграет он или нет. Но я думаю, что не так легко восстановиться в течение нескольких дней после такой травмы», — цитирует Моуринью пресс-служба «МЮ».

Матч «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 апреля. Начало – 15:30 мск.

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Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
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