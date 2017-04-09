Макеев и Давыдов не полетели со «Спартаком» на матч против «Уфы»

«Спартак» отправился в Уфу на матч РФПЛ против одноимённой команды. Из-за травм в Москве остались защитник Евгений Макеев и нападающий Денис Давыдов. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.
«В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 22 игрока: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Маурисио, Илья Кутепов, Дмитрий Комбаров, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Артём Тимофеев, Александр Самедов, Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Зе Луиш и Луис Адриано», — информирует сайт «Спартака».
Матч 22-го тура РФПЛ с «Уфа» — «Спартак» состоится 9 апреля на стадионе «Нефтяник». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.
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