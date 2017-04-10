Участвуйте в суперконкурсах к матчу Спартак — Зенит

В ближайший уик-энд в Европе будет сыграно шесть центральных матчей в ведущих европейских лигах: ЦСКА — «Ростов», «Рома» — «Аталанта», «Байер» — «Бавария», «Валенсия» — «Севилья», «МЮ» — «Челси» и «Спартак» — «Зенит».
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