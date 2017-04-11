«Ювентус» — «Барселона»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 1-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона».
«Ювентус»: Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Хедира; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.
Не сыграет: Пьяца (колено).
Под вопросом: Манджукич (колено).
«Барселона»: тер Штеген; Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Хорди Альба; Ракитич, Маскерано, Иньеста; Месси, Луис Суарес, Неймар.
Не сыграют: Бускетс (дисквалификация), Рафинья (колено), Алейкс Видаль (голеностоп), Арда Туран (пах).
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