«Боруссия» Дортмунд — «Монако»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 1-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Монако».
«Боруссия»: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бартра, Шмельцер; Вайгль; Дембеле, Кагава, Пулишич, Геррейро; Обамейянг.
Не сыграют: Гетце (простуда), Шюррле (ахиллово сухожилие), Дурм (мышцы).
Под вопросом: Ройс (задняя мышца бедра).
«Монако»: Субашич; Фабиньо, Раджи, Глик, Менди; Моутинью, Силва, Лемар; Мбаппе, Фалькао, Жермен.
Не сыграют: Бакайоко (дисквалификация), Сидибе (аппендицит), Бошилья (голеностоп), Каррильо (пах).
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