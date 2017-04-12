«Бавария» — «Реал»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 1-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал».
«Бавария»: Нойер; Лам, Хави Мартинес, Боатенг, Алаба; Видаль, Алонсо, Тьяго Алькантара; Рибери, Роббен, Левандовски.
Не сыграет: Хуммельс (голеностоп).
Под вопросом: Мюллер (голеностоп).
«Реал»: Навас; Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело; Касемиро, Кроос, Модрич; Бэйл, Бензема, Роналду.
Не сыграют: Пепе (рёбра), Варан (задняя мышца бедра).
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