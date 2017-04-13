Златан, де Хеа, Погба — самые ценные игроки первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги Европы за 13 апреля, в которых будет разыграно не менее 25 тыс.
Самые дорогие игроки — Златан Ибрагимович ($ 11 900), Давид де Хеа ($ 11 600) и Поль Погба ($ 11 300).
Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50 на 50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.
Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton