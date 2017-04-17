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Участие капитана «Лестера» Моргана в матче с «Атлетико» находится под вопросом

17 апреля 2017, понедельник. 21:00. Фэнтези
Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир сообщил, что участие защитника Уэса Моргана в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (18 апреля) будет принято в день игры. Капитан «лис» из-за травмы спины пропустил первый матч с мадридской командой, закончившийся поражением англичан со счётом 0:1.

«Окончательное решение по Моргану примем завтра. Мне нужно посмотреть, не будет ли никаких осложнений. Он провёл последние три тренировки, во время которых мы работали с большой интенсивностью. Я доволен его восстановлением», — цитирует Шекспира Mirror.

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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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