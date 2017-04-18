Хуммельс и Боатенг могут принять участие в ответном матче «Баварии» с «Реалом»

Тренерский штаб мюнхенской «Баварии» определится в вопросе защитников Матса Хуммельса и Жерома Боатенга перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Об этом сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге. Эти футболисты были травмированы, однако в немецком гранде не теряют надежды на то, что они смогут принять участие в игре.

«Мы проверим состояние Хуммельса и Боатенга сегодня. Вчера на тренировке всё было нормально. Мы не настроены пессимистично», — приводит слова Румменигге tz.

У Хуммельса была травма голеностопа, тогда как Боатенг имел мышечные проблемы.

Ответная игра между испанским грандом и подопечными Карло Анчелотти состоится 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первой игре на своём поле мюнхенцы проиграли со счётом 1:2.

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