«Барселона» — «Ювентус»: ориентировочные стартовые составы

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на 2-й матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус».
«Барселона»: тер Штеген; Маскерано, Пике, Юмтити; Ракитич, Бускетс, Иньеста, Серхи Роберто; Месси, Луис Суарес, Неймар.
Не сыграют: Рафинья (колено), Ал. Видаль (голеностоп).
Под вопросом: Арда Туран (пах), Маскерано (икроножная мышца), Матье (не уточняется).
«Ювентус»: Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Хедира; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.
Не сыграет: Пьяца (колено).
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