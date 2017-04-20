Ибрагимович, де Хеа и Погба — самые дорогие игроки ответных матчей 1/4 финала ЛЕ

На площадке для турниров дейли фэнтези DraftOn стартовали конкурсы по матчам Лиги Европы за 20 апреля, в которых будет разыграно не менее 25 тыс.

Самые дорогие игроки — Ибрагимович ($ 13 500), де Хеа ($ 13 100) и Погба ($ 12 800).

Наибольший призовой фонд — 4000 — будет разыгран в турнире формата «50 на 50» для менеджеров со статусом «бронза». Любой желающий может зарегистрироваться в бесплатном турнире — фриролле.

Оставить мнение или отзыв о работе проекта можно в группе в соцсети «ВКонтакте» vk.com/drafton