«Борнмут» не сможет рассчитывать на Уилшира до конца сезона

Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир больше не сыграет в этом сезоне, сообщил главный тренер команды Эдди Хау.

25-летний хавбек получил травму в гостевом матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (0:4).

Обследование показало наличие трещины в левой малоберцовой кости Уилшира, который пропустит пять заключительных матчей сезона и вернётся в «Арсенал» для дальнейшего лечения.

«Потерять Джека — это большой удар. Нам нравилось работать с ним с первого дня. Желаем ему скорейшего выздоровления", — приводит слова Хау BBC.

Уилшир был арендован «Борнмутом» у «Арсенала» в августе прошлого года. В составе команды полузащитник провёл 29 матчей в АПЛ.