Дракслер готов помочь «ПСЖ» в матче с «Монпелье», Бен-Арфа и Рабио не сыграют

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер попал в список игроков, которые будут готовиться принять участие в домашнем матче 34-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (22 апреля), сообщает L'Equipe.

Немецкий хавбек пропустил две недели из-за повреждения, но в последнее время работал в общей группе парижан. Хиовани Ло Сельсо также готов вернуться на поле. Встречу точно пропустят Атем Бен-Арфа, Адриен Рабио, Гжегож Крыховяк и Лейвин Курзава.

«ПСЖ» ведёт борьбу с «Монако» за победу в Лиге 1. У этих команд по 77 очков, но у монегасков есть игра в запасе.

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