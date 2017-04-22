Куртуа готов сыграть с «Тоттенхэмом», участие в матче Кэхилла маловероятно

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что голкипер Тибо Куртуа тренировался на этой неделе, но сказал, что не уверен относительно участия в полуфинальном матче Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» защитника Гари Кэхилла, который восстанавливается после болезни. На прошлой неделе Куртуа получил травму голеностопа и не смог сыграть в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:2). Однако голкипер готов принять участие в предстоящей игре. Однако участие Кэйхилл маловероятно.

«У него была небольшая температура во время утренней тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочёл отвезти его в больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьёзная. Сейчас Гарри чувствует себя намного лучше, но, если вы спросите меня, готов ли он сыграть, я отвечу, что это очень маловероятно", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 22 апреля. Начало матча — в 19:15 мск.

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