Три игрока «Ростова» попали в символическую сборную 24-го тура РФПЛ

В символическую сборную 24-го тура РФПЛ попали три игрока «Ростова» - Сесар Навас, Александр Гацкан и Александр Бухаров.

Символическая сборная 24-го тура РФПЛ: Игорь Акинфеев (ЦСКА) — Бранислав Иванович («Зенит»), Фелицио Браун Форбс («Анжи»), Сесар Навас («Ростов»), Адесойе Ойеволе («Оренбург»), Доменико Кришито («Зенит») — Александр Гацкан («Ростов), Шарль Каборе (»Краснодар"), Алексей Миранчук («Локомотив) — Александр Бухаров («Ростов»), Дарко Бодул («Амкар»).

Состав команды формировался по схеме 5-3-2 в соответствии с результатами конкурсов на платформе для турниров по дейли-фэнтези DraftOn.