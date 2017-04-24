М. Кержаков, скорее всего, не поможет «Оренбургу» в матче с «Зенитом»

Голкипер «Оренбурга» Михаил Кержаков вряд ли восстановится к матчу 25-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», рассказал президент клуба Василий Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Кержаков, арендованный «Оренбургом» у петербургского клуба, из-за травмы пропустил два последних матча команды. «Оренбург» сыграет с «Зенитом» на своём поле 26 апреля.

«Сейчас трудно сказать, всё будет зависеть от медицины. Срок восстановления зависит от многих факторов. Игрока надо беречь, я не сторонник выпускать больного игрока. Но в матче с „Зенитом“ Михаил Кержаков, скорее всего, не сыграет. Хотя, понятное дело, очень этого хочет», — сказал Столыпин.

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