Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Чорлука перенесёт операцию в Финляндии и пропустит шесть месяцев

24 апреля 2017, понедельник. 15:00. Фэнтези

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прошёл медицинское обследование после тяжёлой травмы, которую он получил в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в 24-м туре РФПЛ.

Как сообщается на сайте хорватского футбольного союза, обследование подтвердило первоначальный диагноз — разрыв ахиллова сухожилия. 26 апреля он перенесёт операцию в Финляндии, а восстановление займёт около шести месяцев.

В нынешнем сезоне РФПЛ 31-летний Чорлука провёл 19 матчей (18 — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки, сделал один голевой пас и один раз записал на свой счёт автогол.

Рекомендуем учесть эту информацию при участии в ближайших конкурсах.

Источник: Хорватский футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
фэнтези-футбол
Новости. Фэнтези
24 апреля 2017, понедельник
15:00 Чорлука перенесёт операцию в Финляндии и пропустит шесть месяцев
14:00 М. Кержаков, скорее всего, не поможет «Оренбургу» в матче с «Зенитом»
13:00 Алаба может пропустить игру «Баварии» с дортмундской «Боруссией» в Кубке
12:00 Три игрока «Ростова» попали в символическую сборную 24-го тура РФПЛ
10:30 В матчах «Эйбар» — «Атлетик» и «Пескара» — «Рома» будет разыграно 20 тыс.
23 апреля 2017, воскресенье
15:55 НХЛ на DraftOn: будут ли 7-е матчи в сериях «Вашингтона» и «Бостона»?
13:30 20 тыс. будет разыграно в матчах «Милана», «Лацио» и «Торино»
12:00 «Реал» — «Барселона»: ориентировочные стартовые составы на «класико»
11:00 Вратарь «Краснодара» Крицюк выбыл до конца сезона
10:00 «Краснодар» — «Арсенал» Т: ориентировочные стартовые составы
09:00 РФПЛ на DraftOn: до старта осталось всего три часа
22 апреля 2017, суббота
16:00 Куртуа готов сыграть с «Тоттенхэмом», участие в матче Кэхилла маловероятно
14:30 Дракслер готов помочь «ПСЖ» в матче с «Монпелье», Бен-Арфа и Рабио не сыграют
13:30 «Вест Хэм» — «Эвертон»: ориентировочные стартовые составы
12:00 «Ростов» — «Спартак»: ориентировочные стартовые составы
11:15 «Бавария» в матче с «Майнцем» не сможет рассчитывать на Боатенга и Мартинеса
10:30 Все матчи 33-го тура Серии А: потеряет ли «Ювентус» очки после матча с «Барсой»?
21 апреля 2017, пятница
17:45 НХЛ на DrаftOn: последний шанс «Бостона», 5-й матч «Вашингтона» и «Торонто»
16:00 Жиров и Прудников могут пропустить матч «Терек» — «Анжи»
14:30 Левандовски, Хуммельс и Алаба — самые дорогие игроки 30-го тура Бундеслиги
13:00 «Уфа» — ЦСКА: ориентировочные стартовые составы
12:00 РФПЛ на DrаftOn: удастся ли «Ростову» замедлить рвущийся к титулу «Спартак»?
10:30 Открыты турниры с гарантией на ближайшие туры РФПЛ, Бундеслиги и Примеры!
20 апреля 2017, четверг
18:30 Кубок Стэнли на DrаftOn: Бобровский или Малкин? Сделай свой выбор и выиграй приз
16:45 «Борнмут» не сможет рассчитывать на Уилшира до конца сезона
15:15 Руни сохраняет шансы принять участие в ответном матче «МЮ» с «Андерлехтом»
13:00 «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт»: ориентировочные стартовые составы
11:30 Ибрагимович, де Хеа и Погба — самые дорогие игроки ответных матчей 1/4 финала ЛЕ
10:30 Не менее 25 тыс. будет разыграно в матчах «МЮ»
19 апреля 2017, среда
21:15 Кубок Стэнли на DrаftOn: поможет ли Овечкин «Вашингтону» сравнять счёт в серии?
15:00 «Монако» — «Боруссия» Д: ориентировочные стартовые составы
13:30 Месси, Суарес и Неймар — самые дорогие игроки в Лиге чемпионов 19 апреля
12:45 «Барселона» — «Ювентус»: ориентировочные стартовые составы
11:30 40 тыс. будет разыграно в матчах «Барса» — «Ювентус» и «Боруссия» Д — «Монако»
10:30 Дибала полностью готов помочь «Ювентусу» в ответном матче с «Барселоной»
18 апреля 2017, вторник
19:00 Кубок Стэнли на DrаftOn: последний шанс Бобровского, Радулов против «Рейнджерс»
16:30 Участие Маскерано в ответном матче «Барселона» — «Ювентус» маловероятно
15:00 «Лестер Сити» — «Атлетико»: ориентировочные стартовые составы
13:30 40 тыс. будет разыграно в турнирах по всем ответным матчам 1/4 финала ЛЧ
12:30 «Реал» — «Бавария»: ориентировочные стартовые составы
11:30 Бэйл пропустит ответный матч «Реала» и «Баварии»
10:30 Хуммельс и Боатенг могут принять участие в ответном матче «Баварии» с «Реалом»
17 апреля 2017, понедельник
21:00 Участие капитана «Лестера» Моргана в матче с «Атлетико» находится под вопросом
19:41 Кубок Стэнли на DrаftOn: «Вашингтон», «Чикаго», «Бостон» снова вступают в борьбу
15:45 Левандовски вернулся к тренировкам в общей группе в преддверии матча с «Реалом»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какие фэнтези-турниры для вас приоритетны?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+