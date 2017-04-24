Чорлука перенесёт операцию в Финляндии и пропустит шесть месяцев

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прошёл медицинское обследование после тяжёлой травмы, которую он получил в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в 24-м туре РФПЛ.

Как сообщается на сайте хорватского футбольного союза, обследование подтвердило первоначальный диагноз — разрыв ахиллова сухожилия. 26 апреля он перенесёт операцию в Финляндии, а восстановление займёт около шести месяцев.

В нынешнем сезоне РФПЛ 31-летний Чорлука провёл 19 матчей (18 — с первых минут), в которых получил две жёлтые карточки, сделал один голевой пас и один раз записал на свой счёт автогол.

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