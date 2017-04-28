Ляказетт может не сыграть с «Анже» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио сообщил, что нападающий Александр Ляказетт может пропустить матч 35-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Встреча состоится 28 апреля. «Ткачи» ведут борьбу за место в Лиге Европы.

«У Ляказетта есть ещё время для возвращения. До пятницы посмотрим, но рисковать не будем. Он близок к возвращению.

Что касается позиций в чемпионате, пока на четвёртом месте «Бордо», но у нас игра в запасе. Есть шанс в будущем оторваться на четыре очка», — цитирует Женезио пресс-служба «Лиона».

Напомним, что спустя шесть дней после матча чемпионата «Лиону» предстоит сыграть с «Аяксом» в полуфинале Лиги Европы.