«Эспаньол» — «Барселона»: Иньеста может пропустить матч из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может пропустить матч 35-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» из-за повреждения.

32-летний хавбек пропустил тренировку сине-гранатовых в пятницу утром из-за проблемы с пахом.

«Мы должны подождать до завтра, чтобы увидеть, может ли он быть включён в заявку команды», — цитирует главного тренера Луиса Энрике официальный сайт «Барселоны».

Матч «Эспаньол» — «Барселона» состоится на стадионе «Корнелья-Эль Прат» сегодня, 29 апреля. Начало встречи — в 21:45 мск.