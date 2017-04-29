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Голкипер «Манчестер Сити» Браво из-за травмы выбыл до конца сезона

29 апреля 2017, суббота. 16:00. Фэнтези

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Медицинское обследование выявило у чилийского футболиста повреждение икроножной мышцы, из-за которого он пропустит три недели. Последнюю игру в сезоне «горожане» проведут 21 мая, и Браво вряд ли успеет полностью восстановиться к ней.

В этом сезоне 34-летний футболист провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, шесть раз отстояв на ноль и пропустив 26 голов.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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