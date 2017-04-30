Защитник «Атлетико» Хименес может пропустить первый матч ЛЧ с «Реалом»

Уругвайский защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес, получивший повреждение в матче с «Лас-Пальмасом» (5:0), может не успеть восстановиться к первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом». Уругвайца беспокоит приводящая мышца левого бедра, сообщает FourFourTwo.

Хименес травмировался в первом тайме, когда «Атлетико» уже вёл со счётом 3:0. Повреждение стало результатом столкновения с Кевином-Принсом Боатенгом, произошедшего на 25-й минуте.

Первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов состоится на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 2 мая. Ответная игра запланирована на среду, 10 мая.