Кросби получил травму в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Генменеджер «Питтсбург Пингвинз» Майк Джонстон не смог ответить, насколько серьёзна травма нападающего Сидни Кросби, полученная им в третьей игре серии против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает Pittsburgh Post-Gazzette.

На 6-й минуте поединка, борясь за шайбу на пятачке у ворот соперника, Кросби получил два удара в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена, после чего долго не мог подняться со льда. При помощи доктора команды Кросби ушёл в раздевалку, но на лёд больше не вернулся, отыграв в матче лишь 2 минуты и 11 секунд. Нисканен в качестве наказания получил большой штраф и удаление до конца игры.