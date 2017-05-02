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Кросби получил травму в третьем матче серии с «Вашингтоном»

2 мая 2017, вторник. 15:30. Фэнтези

Генменеджер «Питтсбург Пингвинз» Майк Джонстон не смог ответить, насколько серьёзна травма нападающего Сидни Кросби, полученная им в третьей игре серии против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает Pittsburgh Post-Gazzette.

На 6-й минуте поединка, борясь за шайбу на пятачке у ворот соперника, Кросби получил два удара в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена, после чего долго не мог подняться со льда. При помощи доктора команды Кросби ушёл в раздевалку, но на лёд больше не вернулся, отыграв в матче лишь 2 минуты и 11 секунд. Нисканен в качестве наказания получил большой штраф и удаление до конца игры.

Источник: Pittsburgh Post-Gazzette Сообщить об ошибке
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