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Кросби пропустит четвёртый матч серии с «Вашингтоном» из-за сотрясения

3 мая 2017, среда. 14:00. Фэнтези

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что нападающий Сидни Кросби пропустит четвёртый матч полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (4 мая) из-за сотрясения мозга. Аналогичная травма была диагностирована у нападающего Конора Шири.

«У Сида диагностировали сотрясение мозга. Четвёртый матч он пропустит, после чего снова пройдёт обследование. То же самое касается Конора Шири, у которого тоже сотрясение мозга. Наша команда всегда правильно реагирует. У нас парни с характером, мы знаем, что с этими ребятами можем победить.

Кросби бодр и позитивен. Мы настроены оптимистично и надеемся, что он скоро сможет вернуться в состав", — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Кросби получил травму в начале третьего матча серии после ударов в голову от Александра Овечкина и Мэтта Нисканена и не смог продолжить игру. «Питтсбург» ведёт в серии 2-1.

Источник: Официальный сайт "Питтсбург Пингвинз" Сообщить об ошибке
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