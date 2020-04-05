Из-за этой красотки в фигурном катании запретили откровенные платья. Неповторимая Катарина

Кажется, что никто не может сравниться в своей популярности с нынешними юными звёздами фигурного катания из России: в первую очередь Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Но в 1980-е Катарина Витт из ГДР не просто была сильнейшей и популярнейшей. Её называли «сексом на льду», она снималась в журнале Playboy и была первой, кто отказал Дональду Трампу.

Нынешним звёздам фигурного катания такое может только сниться!

«Жирная корова»

Звезду Катарины Витт зажгла тренер Ютта Мюллер, методы которой демократичностью не отличались. Она могла ударить любую из учениц, могла оскорбить и унизить, могла выгнать с тренировки, но тем не менее она воспитывала очень сильных и способных фигуристок – Габи Зейферт (дочь Мюллер), Анетт Пётч, а после них и Витт.



Катарина появилась в группе Мюллер достаточно поздно – в 11 лет.



«Меня отдали в фигурное катание вместе с сотней других детей в Карл-Маркс-Штадте (сейчас – Хемниц. — Прим. «Чемпионата»). Тогда была правительственная программа по отбору талантов и воспитанию нового поколения чемпионов. Через пять лет нас осталось всего пять человек.

Видео доступно на «Чемпионате».

А потом я попала к Ютте Мюллер. Я узнала, что такое жёсткий тренер. Она постоянно оказывала на нас давление, использовала максимально грубые слова, заставляла делать один и тот же прыжок по десять тысяч раз. Меня она называла жирной дойной коровой, не давала есть, дважды в день мне нужно было взвешиваться… Однажды отвесила такую пощёчину, что даже отец сказал, что на тренировки я больше не пойду», – вспоминала Витт.



Но через пять лет после начала сотрудничества Катарина Витт сенсационно стала серебряным призёром чемпионатов мира и Европы. Тогда же получила и первый сексуальный опыт.



«Это был один из фигуристов нашей команды. Мне просто понравилось, с какой любовью он говорил о своей жене. Я боялась, что фрау Мюллер узнает, но она была больше озабочена моим весом», – призналась много лет спустя фигуристка.



А со следующего года посыпались золотые медали.

Самое красивое лицо социализма

В Дортмунде на чемпионате Европы – 1983 Катарина Витт выиграла золото, а затем мило общалась с представителями западных СМИ, соблюдая при этом все инструкции, полученные перед выездом на турнир.

Фото: Steve Powell/Getty Images

Спортсменов из Восточной Германии воспитывали как дипломатов, которые должны были результатами и словами доказывать преимущество социализма над капитализмом. У Витт было ещё одно несомненное достоинство – выдающаяся внешность. С лёгкой руки одной из журналисток её стали называть «самым красивым лицом социализма».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Да, я знала, что меня стали называть секс-символом, некоторые коллеги – даже «сексом на льду», но, честно говоря, имела слабое представление о том, что значит выглядеть сексуально», — говорила Витт.



Но красавица-немка лукавила. К отличной технике и сбалансированным программам она всегда добавляла достаточно откровенные платья. Во многом из-за её эффектных нарядов даже было введено правило, запрещающее слишком открытые костюмы.



Но сколько мужчин неповторимая Катарина уже успела влюбить в себя и в фигурное катание!

Разве это пошлый костюм фигуристки? Маловато для настоящей провокации «Голый» зад? Да российская фигуристка Степанова просто не видела пошлых костюмов. Розовые трусы и откровенные пеньюары у детей — вот это да.

С олимпийского сезона, кульминацией которого были Игры в Сараево, Витт стала просто непобедимой. Она выигрывала все турниры, в которых участвовала. После Олимпиады-1984 государство подарило ей квартиру и машину, за которыми в ГДР нужно было отстоять очередь в 10 лет. Витт же к тому моменту было всего 18.



Так продолжалось до 1988 года, когда Катарине захотелось настоящей свободы, возможности зарабатывать в профессионалах.

Битва двух Кармен

Удивительно, но члену коммунистической партии ГДР разрешение кататься ради денег. С одним условием – обязательная победа на Олимпийских играх в Калгари. Государству нужен был ещё один триумф социализма над капитализмом!



На тех Играх главной соперницей Витт считалась американка Деби Томас. Всё решалось в произвольной программе, где обе показывали «Кармен» Жоржа Бизе – забавное совпадение. На раскатке перед выступлением, когда музыку включили для Томас, Витт начала показывать элементы своей программы. И всем зрителям стало понятно, кто победит…



Настоящей Кармен была Витт, а Томас – всего лишь её тенью.

Фото: Bongarts/Getty Images

Это потом уже стало известно, что накануне «произволки» Витт заявила, что не представляет себе, как судьи могут отдать победу «каучуковому шарику» (Томас – темнокожая), а не настоящей красоте на льду. По итогу судьи с немкой согласились. Но, видимо, американка об этих словах узнала, поскольку на церемонии награждения отказалась пожать сопернице руку.



Витт стала двукратной олимпийской чемпионкой, выиграв две Олимпиады подряд. Со времён великой Сони Хени такого никто не добивался. Кроме того, она получила то разрешение от государства, которого так долго добивалась.

Цена свободы

Витт ушла в профессионалы, получила возможность зарабатывать огромные по меркам соцстраны деньги, даже не покидая её. Хотя спустя год страны не стало – рухнула Берлинская стена.



Но получила ли она настоящую свободу?



«Я никогда не скажу плохо о государстве, в котором родилась, выросла и состоялась, как спортсменка и личность, которое поддерживало меня. Мне много раз предлагали покинуть ГДР, обещали гражданство другой страны и большие деньги, но как я могла бросить семью?», — вспоминала чемпионка уже в 2000-х.

Видео доступно на «Чемпионате».

В начале 1990-х выяснилось, что Витт в своё время подписала документы, обязывавшие её к сотрудничеству со «Штази». Правда, в чём именно это выражалось, до сих пор непонятно. Обычно те, что сотрудничал, доносили на коллег. На саму Витт точно «стучали», и вели её, как оказалось, с девяти лет. В её досье, собранном сотрудниками «Штази», более 3000 страниц. На нескольких их них – история её парня-барабанщика, которого отправили служить в армию, поскольку боссам спецслужб он не понравился. «Я прочитала и ужаснулась. Они следили за мной повсюду, даже в постель постоянно заглядывали. Но я уже хочу оставить это в прошлом», — говорила фигуристка.



После того, как рухнула Берлинская стена, Витт на родине стала чуть ли не изгоем за свою позицию. Настоящая свобода пришла к ней позже, когда ситуация в мире успокоилась.



Катарина рассказывала, как во время выступлений на шоу в США к ней подошёл Дональд Трамп и дал свой номер телефона. Она перезванивать не стала, а на следующий день Трамп подошёл вновь и сказал, что Витт стала первой, кто не перезвонил. «Кому-то же нужно было начинать», — ответила фигуристка. Короткий диалог услышала журналистка, и слова были опубликованы.



В 1998 году журнал Playboy добился от неё того, на что уговаривал десять лет. Двукратная олимпийская чемпионка предстала на обложке и страницах издания во всей красе, и этот номер вошёл в топ-5 самых продаваемых в истории. Витт за эти фото получила миллион долларов.



За свою карьеру и после неё Катарина Витт добилась всего. Но личная жизнь у неё так и не сложилась в общепринятом смысле слова. Замуж она не вышла, детей нет.



Возможно, это и есть настоящая цена свободы, к которой она так стремилась.