«Вот так и развозят заразу!» Медведеву раскритиковали за поездки в разгар пандемии

В разгар пандемии коронавируса, когда люди сидят по домам и даже в ближайший магазин выходят с опаской, перелёт через полмира воспринимается как самое настоящее безумство. Отчасти поэтому многие звёзды спорта и шоу-бизнеса в последнее время стараются не афишировать свои перемещения. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, наоборот, решила быть честной с болельщиками. Фигуристка с помощью соцсетей сообщала чуть ли не о каждом своём шаге, что обернулось для неё шквалом упрёков и оскорблений.

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Опасаясь полного закрытия границ, Медведева улетела из Канады, где она живёт и тренируется уже почти два года, в Японию, где она должна была принять участие в популярном ледовом шоу. Однако пока спортсменка отбывала положенный карантин, организаторы отменили выступления. Теперь Женя вместе и её мама вынуждены оставаться в Стране восходящего солнца, и совершенно непонятно, когда и куда они смогут оттуда отправиться.



По сути, спортсменка оказалась в ловушке. Но многие болельщики отказываются её жалеть, обвиняя в лицемерии.

Медведеву осудили за поездку в Японию

В середине марта Медведева вернулась в Торонто из США. К тому моменту в Канаде уже действовал обязательный двухнедельных карантин для людей, прилетевших из-за границы. Женя сидела у себя дома вместе с мамой, развлекая подписчиков весёлыми видео в Tik Tok:

Не забывала спортсменка и о тренировках:

Всё бы ничего, но почти сразу по истечении карантина Медведева собрала вещи и вновь отправилась в полёт – в Японию. Причём болельщики узнали об этом от самой фигуристки. Она опубликовала в своём «инстаграме» фотографию из аэропорта и объяснила неординарный поступок: «В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учётом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределённый срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, всё хорошо!».

Надо сказать, что не все болельщики одобрили решение Евгении. Среди пожеланий здоровья встречались и упрёки. Медведевой писали, что она сильно рискует и поступает неоправданно, а некоторые японские пользователи выражали недовольство в связи с тем, что спортсменка прилетела в их страну после пребывания в государствах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Критики оказалось столько, что Женя вынуждена была объясниться.



«Дорогие друзья, я понимаю, что вы переживаете. Но прочтите, пожалуйста, это.



1. Я отбыла свой карантин в Торонто по возвращении из США. 2. Я нахожусь на первой неделе карантина здесь в Японии. 3. Я приняла лучшее решение в сложившейся ситуации, чтобы моя мама, вы и все люди вокруг были в безопасности.



По завершении карантина вы увидите, что со мной всё в полном порядке. Будьте спокойны. И оставайтесь по возможности дома, потому что у меня такой возможности не было. Спасибо за то, что вы со мной», — написала Медведева.

Медведева рисковала напрасно

В Японии спортсменка снова села на карантин, но продолжала активно вести себя в соцсетях. Женя записала видеообращение к россиянам, которое показали по Первому каналу и даже призвала спортсменов заниматься благотворительностью и помогать в оснащении региональных больниц. Она рассказала, что сама уже сделала вклад в благотворительный фонд «Русфонд», а в дальнейшем планирует передать туда всю выручку от продажи товара в своём онлайн-магазине.



Несмотря на добрые дела и подробное объяснение своих поступков, Медведева продолжала получать обвинения в лицемерии. Мол, призывает людей сидеть дома, а сама летает по всему миру. 16 апреля выяснилось, что риск был напрасным. Организаторы шоу, в котором Жене предстояло сыграть культового персонажа аниме Сэйлор Мун, объявили о переносе представления на 2021 год.



«Жаль, что мы не сможем выступить перед вами в июне этого года, но мы обязательно вернёмся в июне следующего года. Я действительно с нетерпением жду встречи со всеми вами снова!», — прокомментировала перенос шоу Медведева.

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Чемпионка в ловушке

Отмена шоу, которое должно было пройти с 5 по 7 июня в городе Канагаве, поставило Евгению перед выбором. Фактически Медведева оказалась в ловушке. Логичнее всего спортсменке оставаться в Японии, где действует чрезвычайное положение, но там ей приходится находиться в полной изоляции, вдали и от российских, и от канадских друзей.



Вернуться в Россию Женя сможет только на специальном рейсе в рамках программы возвращения россиян, однако в ближайшее время забирать соотечественников из Японии власти не планируют. В отличии от России, Канада свои границы полностью не закрыла, но пускает в страну только граждан и резидентов. Имеется ли у Медведевой такой статус – неизвестно.



На какой срок Медведева зависла в Японии – совершенно непонятно.

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Медведева – не Трусова!

Положению двукратной чемпионки мира не позавидуешь. Оказаться взаперти в чужой стране, вдали и от родины, и от дома, да ещё и в условиях полной неопределённости – тяжёлое испытание для любого человека. Однако сочувствуют спортсменке далеко не все. «Вот так и развозят заразу», «На месте твоего бойфренда устроил бы тебе взбучку», «Зря ты поехала в Японию, плохое решение», — пишут пользователи. Были в ленте и более жёсткие комментарии.

Также хейтеры называют её поведение лицемерным, пишут, мол, сама виновата и даже проводят параллели со скандалом вокруг Александры Трусовой.



Только вот Медведева, в отличие от 15-летней ученицы Этери Тутберидзе, путешествовала по работе, чтобы выполнить контрактные обязательства и не подвести организаторов, а вовсе не на отдых. Да, спортсменка думала, что шоу не будут отменять, и просчиталась, но вся ответственность лежит на ней самой.



А главное отличие в том, что Медведева открыто рассказывала о своих перемещениях и не собиралась ничего утаивать от фанатов. Они, кстати, от своего кумира не отвернулись и надеются, что Женя вскоре сможет выбраться из японской ловушки.

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