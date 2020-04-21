Российских фигуристок пора спасать. Тарасова уже призвала их возобновить тренировки

Пандемия коронавирус ударила по всем спортсменам, но ударила с разной силой.
Для одних всё обернётся приостановкой матчей и турниров на несколько месяцев. Для других – переносом главного старта на год. А третьим может загубить всю едва начавшуюся карьеру. И эти третьи – юные российские фигуристки, которые едва перешли во взрослое катание, но сразу же стали фаворитами чемпионата мира. Но в 2020 году турнир отменили, а что будет в 2021-м, уже никто не знает, ведь самоизоляция грозит девочкам из России самыми серьёзными последствиями.
О том, что происходит, всем напомнила Татьяна Тарасова, которая в эфире «Первого канала» призвала уже в ближайшее время возобновить ледовые тренировки спортсменов сборной России.
«И Китай, и Корея, и Япония – все тренируются. В России тоже есть абсолютно закрытые спортсооружения. И в Сочи, и у нас здесь, в Подмосковье, где хотя бы сборная команда плюс два-три человека должна кататься. Это нужно сделать в ближайшее время! Почему мы должны потерять то, что мы только что обрели? У нас такая позиция перед Олимпийскими играми серьёзная. Почему мы должны без борьбы это отдать?»
Татьяна Анатольевна в целом права. Но реализовать идею сложнее, чем высказать её.
Месяцы простоя
Говоря о «серьёзной позиции», Тарасова, вероятнее всего, имеет в виду не только женское катание. Всё-таки в январе 2020 года Россия впервые за долгие годы выиграла все золотые медали чемпионата Европы – это действительно показатель общего уровня. Но именно по юным девочкам из группы Тутберидзе, именно по Косторной, Щербаковой и Трусовой, успевшим за полгода во взрослом катании, покорить всех, недели вынужденного простоя ударят сильнее всего.
Щербаковой и Косторной – 16 лет, Трусовой – 15. Это самый сложный период для девочек-фигуристок с точки зрения физиологии. Нет никаких сомнений, что Алёна, Анна и Александра тренируются дома и тщательно следят за своим весом, но с взрослением ничего не поделать. Даже ежедневно тренируясь на льду, сохранять сложнейшие прыжки сложно, когда организм меняется. Важен ведь каждый сантиметр роста, каждые 100 грамм веса. А тут такая долгая пауза!
Фактически, девочкам уже сейчас придётся учиться кататься и осваивать сложные элементы заново. Но что если период изоляции продлится ещё месяц? А если ещё два – то что делать?
Чтобы сохранить юных чемпионок, их, по большому счёту, нужно экстренно спасать. Прикладывать лёд прямо сейчас, поскольку через несколько недель может быть уже поздно.
Победы любой ценой?
Другой вопрос – а как это сделать?
Катки, как и все остальные спортивные сооружения, в нашей стране закрыты.
Выхода два. Первый – каким-то волевым усилием пробивать возможность тренироваться на закрытой спортивной базе. Такие сооружения действительно есть, но кто-то должен выбить разрешение начать там тренировки в такое сложное время, то есть взять на себя ответственность, что во время этих закрытых сборов ничего с фигуристами не случится. Кто-то рискнёт?
Ещё совсем недавно ведь коронавирус завезли в закрытый Новогорск. Благо, легко отделались.
Второй вариант – не менее рискованный, но хотя бы не противоречащий действующим законам. Нужно взять всю сборную и отвезти её за границу – туда, где ещё (или уже) доступен лёд. Вероятно, это в разы дороже. Но безопаснее ли? Сложно сказать. Скорее нет, чем да.
Вот и получается, что российских фигуристок действительно надо спасать. Если они не будут тренироваться на льду, в 2021-м наши болельщики могут не увидеть медалей чемпионатов мира, а в 2022-м – медалей Олимпиады. Но с другой стороны, сейчас в России взят чёткий курс на сохранение здоровья людей, в ущерб многим другим отраслям, в том числе и спортивной.
Без завершения пандемии ведь не будет никакого чемпионата мира. И никакой Олимпиады.
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