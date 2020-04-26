«Послушная малышка». Как Загитова развлекает болельщиков на самоизоляции

Что и говорить, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса всех уже порядком утомил. Особенно трудно приходится тем, кто в обычной жизни дома появляется нечасто, а большую часть времени проводит на тренировках и соревнованиях. Тем не менее российские фигуристы послушно соблюдают требования и, как могут, сохраняют позитивный настрой, которым охотно делятся с болельщиками.
Рассказываем, как лучшие фигуристки России проводят затянувшийся карантин.
Медведева пригласила Орсера на онлайн-тренировку
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прекратила перемещения по миру, так возмущавшие многих подписчиков. Фигуристка в начале апреля прилетела из Канады в Японию для участия в летних шоу, но выступления были отменены, а Женя, по сути, оказалась взаперти.
Двухнедельный карантин закончился, однако спортсменка пока не думает покидать Страну восходящего солнца, где введено чрезвычайное положение. В Японии Медведева не теряет времени даром и активно поддерживает форму, а на днях порадовала болельщиков кадрами совместной онлайн-тренировки фигуристов из канадского «Крикет клаба».
«США, Япония, Корея, Канада и Россия. Не имеет значения, сколько миль нас разделяет. Семья «Крикета» всегда вместе. Была рада вас увидеть. Брайан Орсер, ждём вас с нами в следующий раз», — написала Медведева.
Не забывает Евгения и о своём аккаунте в набирающем популярность сервисе TikTok. К примеру, недавно двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр исполнила песню на японском языке в образе кошки. Получилось очень забавно:
Видео доступно на «Чемпионате».
Болельщики соскучились по собаке Загитовой
Олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась в центре внимания после откровенного интервью модному журналу Cosmopolitan, выдержки из которого разлетелись по интернету.
17-летняя спортсменка ещё долго развлекала фанатов, выкладывая фото и видео с фотосессии, чем всякий раз приводила преданных поклонников в неописуемый восторг.
На самоизоляции Алина совмещает тренировки с подготовкой к ЕГЭ, а недавно опубликовала фотографию со своей собакой Масару, которая с грустью смотрит на оцепленную лентой площадку. Пользователи, разумеется, засыпали пост комментариями с признаниями в любви Загитовой и Масару.
«Такая же лапочка, как и хозяйка», «Масару, держись», «Алиночка, мы соскучились», «красавица Масару у красавицы хозяйки», «Сильно скучаем по Масару, спасибо за фото», «Послушная малышка, и сидит так грациозно – вся в хозяйку!» — пишут поклонники Загитовой.
Пополнение в семье Трусовой
Вообще, фото и видео с домашними животными можно назвать новым трендом в фигурном катании. Рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, подвергшаяся критике за поездку в Египет во время распространения коронавируса, а затем и за катание на роликах в период обязательного карантина, рассказала подписчикам приятную новость. Саша опубликовала снимок с тремя собаками и познакомила болельщиков с щенком хаски по кличке Джек.
«У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — написала Александра.
Поклонники сочли нового члена семьи Трусовых милым. А кто-то даже пошутил, что столько собак нужно Трусовой для того, чтобы легально находиться на улице в режиме самоизоляции, ведь выгул питомцев считается вполне уважительной причиной для выхода из дома.
Кошка Щербаковой прыгает, собака Валиевой поёт
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова поделилась забавным видео с домашними животными. Чего стоят одни «прыжки» кошки Мафии!
Видео доступно на «Чемпионате».
Также Аня приняла участие в онлайн-конкурсе по бёрпи, где заняла второе место, а ещё поздравила с днём рождения чемпионку мира среди юниорок Камилу Валиеву, которой 26 апреля исполнилось 14 лет.
Камила, как и Аня, проводит самоизоляцию в загородном доме. И тоже много времени уделяет животным:
Видео доступно на «Чемпионате».
Подарок для Косторной и загадка Туктамышевой
Ещё одна ученица Этери Тутберидзе, чемпионка Европы Алёна Косторная, в отличие от коллег по группе находится на самоизоляции в квартире. Преодолевать трудности Алёне помогают фанаты. Болельщики организовали сбор средств, благодаря которому оборудовали у неё дома балетный класс. Ей подарили балетный станок, напольное зеркало и танцевальное покрытие для пола. Фигуристку поступок поклонников тронул.
А одна из главных конкуренток фигуристок из группы Тутберидзе, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, заинтриговала болельщиков постом в «инстаграме» с подписью: «Детки, сегодня супер день! Ждала его почти 9 месяцев, как думаете, почему?»
Большинство подписчиков заметили, что у Лизы на фото отсутствуют брекеты, и нашли правильный ответ: девушке сняли скобы для коррекции положения зубов. Однако были и те, кто предположил появление у спортсменки ребёнка.
«Родила?», «Молодая женщина… 9 месяцев ожидания… Лиза, неужели это то, о чём я подумал?», «Видимо кто-то родил», — предполагали подписчики.
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