Побег к свободе. Любовь великих фигуристов Белоусовой и Протопопова одолела политику

Так порой бывает, что не всеми великими чемпионами их родина гордится.



Выдающиеся советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали первыми олимпийскими чемпионами по фигурному катанию в Советском Союзе, но позже их победу вычеркнули из всех документов. Однако люди их запомнили: в памяти даже полвека спустя осталась удивительная история любви, которая прошла через все испытания.

«Мне сразу понравился стройный морячок»

Они встретились случайно. Протопопов в 1954 году приехал в Москву на тренерский семинар, который проводился на единственном тогда в СССР искусственном катке. Группа фигуристов, которые должны были заниматься там в один из дней, почему-то не пришли на тренировку. Образовалось «окно», во время которого и случилось знаменательное знакомство.



Людмила и Олег так и не смогли сойтись во мнении, кто кого пригласил на танец. А, может быть, просто не хотели раскрывать секрет. Белоусова потом признавалась, что сначала у пары была обоюдная любовь к фигурному катанию и лишь потом – друг к другу.



«Любовь пришла к нам гораздо позже встречи, хотя мне сразу понравился стройный балтийский морячок», – говорила Белоусова о партнёре, который уже успел отслужить на флоте.



Кстати, о катании. Олег Протопопов встал на коньки, когда ему было уже 15 лет. Людмила Белоусова – и вовсе в 16. Только вдумайтесь, что в том возрасте, когда Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, Белоусова едва-едва научилась кататься!

Им даже тренеры были не нужны

У Протопопова было намного больше опыта, он к моменту встречи уже был бронзовым призёром первенства СССР 1953 года в паре с Маргаритой Богоявленской. Но после первой же тренировки с Белоусовой Олег понял, что это начало чего-то особенного. Они идеально чувствовали друг друга на льду, хотя Людмила на тот момент каталась лишь три года.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов Фото: РИА Новости

Проблемой было то, что Протопопов учился в Ленинграде, а в Белоусова – в Москве. Но всё решилось очень быстро: Людмила просто перевелась в город на Неве в аналогичный институт инженеров железнодорожного транспорта. Они стали проводить всё время вместе и перенесли любовь к фигурному катанию на личные отношения. Фигуристы уже не могли друг без друга: в 1957 году они поженились, и с тех пор не расставались.



В том же году пара, работая под руководством Игоря Москвина, завоевала серебряные награды чемпионата СССР. Однако Людмила и Олег заметили, что работа с тренером ограничивает их в свободе действий. И стали делать всё сами, в том числе и разрабатывать свои программы. Они много работали не только над техникой и синхронностью, но и над художественным аспектом, считая важным не только выполнение всех элементов, но и раскрытие образа во время проката.

Как сотворить историю

В 1962 году Белоусова и Протопопов наконец-то выиграли чемпионат СССР, а следом заняли второе место на мировом первенстве. А уже в 1964 году их ждал исторический успех. Пара выиграла золото Олимпиады в Инсбруке в тяжелейшем противостоянии с парой из ФРГ.



Это было первое золото в истории советского фигурного катания!



Одной победой пара не ограничилась. На протяжении следующих четырёх лет Белоусова и Протопопов выигрывали все крупные турниры: все чемпионаты мира и Европы. Даже в наши дни их победный прокат на чемпионате Европы 1965 года смотрится на одном дыхании.

На следующей Олимпиаде 1968 года в Гренобле Белоусова и Протопопов уже не имели конкурентов и с большим запасом выиграли своё второе золото на Играх.

Не могла подвести Советский Союз. Как великая Турищева удержалась на сломавшихся брусьях Снаряд обрушился прямо за спиной гимнастки, а она даже не обернулась. Впечатляющее видео.

Жертвы политики?

После Игр в Гренобле результаты пошли на спад – всё-таки фигуристам было уже далеко за 30 – даже для того времени Олег и Людмила считались возрастными спортсменами.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов Фото: РИА Новости

Постепенно Белоусова и Протопопов стали проигрывать конкуренцию более молодым парам, среди которых особенно выделялись Роднина и Уланов. Министерство спорта Советского Союза придерживалось мнения, что катание двукратных олимпийских чемпионов бесконечно устарело. Тем не менее, на Игры в Сапппоро Белоусова и Протопопов должны были ехать третьей парой после Родниной с Улановым и Смирновой с Сурайкиным. Казалось, это был идеальный шанс занять весь пьедестал почёта. Но у партии были свои соображения.



«Нас никуда и не думали везти: «бронзу» в парном катании уже пообещали команде ГДР, а за это немцы пообещали поддержать Сергея Четверухина в соревнованиях одиночников, где позиции СССР были послабее. По сути, нас продали, хотя по форме всё выглядело вполне прилично», – вспоминал много лет спустя подготовку к той Олимпиаде Протопопов.

«Мне даже жаль Роднину». Как великая фигуристка погрязла в скандалах «Вшивый патриотизм», перепалка с Жириновским, скандальная шутка про президента США – чемпионка регулярно попадает в неловкие истории.

Побег в Швейцарию

Стало очевидно, что при действующей власти им не дадут больше соревноваться на таком уровне.



Людмила и Олег устроились в Ленинградский балет на льду и часто выезжали за границу с представлениями. За одно такое шоу в Нью-Йорке им заплатили 53 доллара. Почему так мало? Да всё просто! На самом деле гонорар составлял 10 тысяч. Но 9950 забрал Госконцерт СССР.



Это стало последней каплей. В 1979 году Белоусова и Протопопов уехали в Швейцарию на гастроли и… не вернулись. Вместо аэропорта они поехали в отделение полиции и написали заявление о предоставлении политического убежища. Несмотря на то, что Людмила и Олег долго не могли получить гражданство Швейцарии, они получили другое – свободу.

Из-за этой красотки в фигурном катании запретили откровенные платья. Неповторимая Катарина За двукратной олимпийской чемпионкой «бегали» Playboy и Дональд Трамп. Загитовой и Медведевой такая популярность только снится!

«Предатели родины»

В Советском Союзе побег олимпийских чемпионов и кумиров вызвал грандиозный скандал.



Власти приняли решение забыть их имена, вымарать их из всех документов, учебников, справочников. Больше того, когда Роднина с Улановым пересекались с ними на различных шоу, то вынуждены были делать вид, что их не знают. Иначе в СССР к ним применили бы самые жёсткие санкции. Нельзя было даже смотреть в глаза «предателям родины».



«Мы не держим зла. Тем более глупо обижаться на страну, на людей. Ностальгией не страдали никогда. Россия всегда оставалась в сердце, но мы давно люди мира, нас везде понимают независимо от языка. Русскими мы были и останемся, а быть гражданином – не значит иметь бумажку с печатью», – рассказывала позже Людмила Белоусова.

Возвращение в Россию

На родину они вернулись лишь спустя 24 года по приглашению Вячеслава Фетисова, который тогда руководил российским спортом. Да, уехали они из СССР, а вернулись в Россию. Правда, ненадолго. Жизнь в Швейцарии их полностью устраивала. Чистый воздух, горы, спокойствие. И главное, что они всегда были вместе.



До того момента, как в сентябре 2017 года Людмилы Белоусовой не стало…

Олег Протопопов и Людмила Белоусова Фото: РИА Новости

Никто так и не смог заставить поклонников фигурного катания забыть Протопопова и Белоусову. Они остались в истории фигурного катания и до преклонных лет вместе выходили на лёд. Их любовь друг к другу и к спорту оказалась сильнее политических игр большой страны.

До последнего дня. Трогательная и трагическая история любви советских фигуристов Людмила Пахомова и Александр Горшков ушли из фигурного катания непобеждёнными. А разлучить их смогла только смерть.

И кто знает, было бы в России фигурное катание столь популярно сегодня, если бы полвека назад советские фигуристы не добыли бы своё первое золото Олимпийских игр.