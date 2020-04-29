Кто попал в аварию, а кто работал на Первом канале? Насколько хорошо вы знаете двух самых популярных фигуристок мира.

«Она особенная». А вы различаете Медведеву и Загитову? Тест с подвохом

Фигурное катание никогда не испытывало недостатка в острых противостояниях. Некоторые продолжались годами и охватывали десятки крупнейших турниров. Часто принципиальные соперники не скрывали обоюдной неприязни и даже шли на подлость, чтобы навредить конкуренту.

Медведева против Загитовой: как фигуристки привлекают внимание подписчиков в изоляции Одними тренировками дело не обошлось.

Соперничество Евгении Медведевой и Алины Загитовой уместилось всего в два взрослых сезона и несколько стартов. Девушки всегда уважительно отзывались друг о друге и, боже упаси, козни не строили. Но именно противостояние Медведева – Загитова вызвало невиданный бум фигурного катания в России, а их популярность кажется недосягаемой.



С Олимпиады в Пхёнчхане Медведеву и Загитову представляют непримиримыми соперницами, а их фанаты открыто враждуют. Но настолько ли они разные?

«Деревянная и дёрганая». А вы различаете фигуристок Тутберидзе? Непростой тест Кто мечтал спасать людей, а кто просил автограф у Дзюбы? Насколько хорошо вы знаете российских участниц финала Гран-при.

Мы собрали несколько любопытных фактов о Медведевой и Загитовой. Сможете ответить, о ком из звёздных фигуристок идёт речь?

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